Cinco presos morrem em rebelião em presídio da Bahia Pelo menos cinco presos morreram e dois ficaram feridos em uma rebelião no Conjunto Penal de Eunápolis, no sul da Bahia, iniciada na manhã desta segunda-feira, 28. De acordo com informações da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), os detentos seguem com a mobilização e os corpos das vitimas estão no pátio da unidade, já que não há condições para que seja realizada a retirada.