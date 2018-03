Cinco testemunhas depõem sobre morte de cinegrafista Mais cinco testemunhas foram ouvidas nesta segunda-feira, 5, na 3ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, durante a segunda audiência de instrução e julgamento de Fábio Raposo Barbosa e Caio Silva de Souza, acusados de terem provocado a morte do cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, atingido por um rojão em 6 de fevereiro e morto no dia 10 daquele mês. Os dois são acusados de cometer os crimes de explosão e homicídio doloso triplamente qualificado.