Cinco traficantes são presos no Complexo do Alemão Cinco supostos traficantes foram presos ontem (22), na Fazendinha, no Complexo do Alemão, no Rio, durante ação da polícia Civil, que também apreenderam 30 cápsulas de cocaína e R$ 77. Segundo os agentes, as investigações duraram 20 dias e começaram a partir de informações recebidas pelo Disque Denúncia. Durante este tempo, os policiais se infiltraram na comunidade e conseguiram confirmar a ação criminosa, identificando os traficantes e suas funções no tráfico.