Cineasta Anselmo Duarte é internado após sofrer enfarte O cineasta Anselmo Duarte, de 89 anos, teve um enfarte e foi internado na madrugada de ontem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP). De acordo com o boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa do hospital, Anselmo Duarte também apresenta um quadro de insuficiência renal e anemia, em decorrência da perda de sangue na urina. Contudo, o hospital informou que ele respira espontaneamente e tem sinais vitais estáveis. "Duarte tem mostrado resposta satisfatória ao tratamento", diz o boletim.