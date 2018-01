Cineclube exibe clássicos e novidades do cinema fantástico de graça

Zumbis, vampiros, lobisomens, bruxas. Um ataque de pássaros assassinos ou um labirinto com criaturas mágicas e um fauno. No cinema fantástico, não há limite para a imaginação do roteirista ou diretor. E enquanto uns ficam conhecidos e se tornam clássicos, como “Tubarão”, de Spielberg, ou “Os Pássaros”, de Hitchcock, outros nem chegam aos cinemas. Para quem quer uma oportunidade de relembrar os já famosos ou de conhecer as novidades, todo mês o Cineclube Phenomena exibe um filme do gênero na sala do Museu da Imagem e do Som (MIS). No dia 27 de março, às 21h, é a vez de “A Montanha Sagrada”, de Alejandro Jodorowsky, em que um alquimista orienta um grupo em direção à Montanha Sagrada, para substituírem deuses imortais.

“Há muitos clássicos e filmes independentes constantemente sendo lançados. Eles foram planejados para serem vistos no cinema e merecem mais que uma tela de um laptop. O Phenomena permite isso”, diz o coordenador do projeto, Cauê Castilho Custódio. Como as datas e horários de exibição variam a cada mês, o ideal é ficar de olho na página do cineclube no Facebook. A sala tem capacidade para 172 pessoas e é recomendado chegar uma hora antes da sessão para retirar o ingresso. Volta e meia, o Phenomena organiza maratonas de cinema fantástico, como a que vai ocorrer nos dias 2, 3, 4 e 5 de abril no Centro Cultural São Paulo. Serão exibidos 12 filmes na língua original, com legendas em português, e o valor da entrada é simbólico, R$ 1. Confira a programação:

Dia 2 de abril, quinta-feira

15h - Lunar (2009 - Reino Unido)

17h - Tron (1982 - EUA)

19h - Alien (1979 - EUA)

Dia 3 de abril, sexta-feira

15h - Coração Satânico (1987 - EUA/Canada/Reino Unido)

17h30 - Um Lobisomem Americano em Londres (1981 - EUA/Reino Unido)

19h30 - A Hora do Pesadelo (1984 - EUA)

Dia 4 de abril, sábado

15h - Operação Dragão (1973 - Hong Kong/EUA)

17h - Caçadores de Emoção (1991 - EUA/Japão)

19h30 - Aventureiros do Bairro Proibido (1986 - EUA)

Dia 5 abril, domingo

14h30 - Fantasia (1940 - EUA)

17h - O Cristal Encantado (1982 - EUA/Canada/Reino Unido)

19h - Nausicaä do Vale do Vento (1984 - Japão)

