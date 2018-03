Cinegrafista é agredido por integrante da Pérola Negra Minutos depois que a Pérola Negra começou a desfilar, um integrante da escola agrediu um cinegrafista ainda na área de concentração da escola, onde os componentes da bateria aguardavam o momento de entrar no Sambódromo de São Paulo. O repórter cinematográfico Fábio Ferreira Garcia, da Rede TV, e uma repórter tentavam entrevistar integrantes da bateria quando um componente da escola empurrou a repórter. Garcia tentou defendê-la e acabou levando um soco do integrante da escola, o que causou tumulto no local. Os integrantes da escola e os seguranças afastaram aos empurrões todas as pessoas que estavam próximas ao tumulto. "Eu tenho de continuar a trabalhar mas antes vou registrar um boletim de ocorrência", disse o cinegrafista, que sangrava na boca ao sair da área da concentração.