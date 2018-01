Cingapura tem novo recorde de digitação em celular O estudante Ang Chuang Yang, de Cingapura, bateu o recorde mundial de digitação neste domingo ao digitar a mensagem SMS mais rápida do mundo em um celular: ele digitou um texto de 160 caracteres em menos de 41,52 segundos, apenas 7 décimos de segundo mais rápido que o recorde anterior, A operadora Singapore Telecommunications patrocinou a competição, realizada pela organização que coordena o livro Guinness de recordes. A frase é a mesma digitada pelo norte-americano Ben Cook, que, em julho, venceu o concurso ao digitar a mensagem em 42 segundos. A frase é: "The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality they seldom attack a human." A tradução seria algo como ´As piranhas com dentes serrilhados do gênero Serrasalmus e Pygocentrys são os mais ferozes peixes de água doce no mundo. Na verdade, elas raramente atacam um humano´.