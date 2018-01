Ciphertrust cria serviço gratuito para vigiar phishing scams A empresa de segurança CipherTrust anunciou o lançamento de um site de combate a phishing scams, golpes online que visam roubar informações dos internautas. É o caso de mensagens de e-mail que imitam a aparência de bancos ou empresas e que remetem a endereços falsos, fazendo com que os usuários forneçam senhas e dados pessoais. O novo serviço, chamado PhishRegistry.org, será gratuito e reunirá uma lista de empresas que querem receber notificações de fraudes pela internet (a CipherTrust diz que conta com 4 mil pontos de monitoramento em todo o globo). A dinâmica é simples: a empresa registra o seu endereço e, a partir de uma ocorrência, é notificada quando surge um phishing scam que usa sua marca ou nome. Dessa forma, as companhias podem informar seus clientes sobre a ocorrência de golpes. De acordo com Marcus Pinheiro, diretor geral da CipherTrust Brasil, o novo serviços é especialmente útil para os usuários brasileiros, onde a fraude com marcas via Internet atinge até órgãos de governo, tribunais, bancos e empresas de proteção ao crédito. ?Hoje o Brasil está entre os 10 campeões em estatísticas negativas relacionadas a este tipo de fraude?, diz. Os ataques do tipo phishing copiam ou reapresentam o desenho e o layout de um site de forma que ele pareça original. A CipherTrust usa uma técnica proprietária conhecida como ?Phisherprinting?, baseada em tecnologia de correspondência de similaridade para analisar um site e determinar sua legitimidade. Atualmente o serviço conta com 795 organizações listadas, 633 das quais já registraram algum caso de phishing. Entre as empresas brasileiras, está o Banco do Brasil.