Circo Ringling Bros volta a se apresentar em Connecticut após acidente de acrobatas

O espetáculo foi retomado em Hartford, no Estado norte-americano de Connecticut, na quinta-feira, mas sem o ato no qual o grupo de mulheres era erguido pelos cabelos, de acordo do a empresa Feld Entertainment, dona do circo Ringling Bros.

"Nossas jovens garotas se recuperam e estão em ótimo humor", disse o mestre de picadeiro Jonatham Lee Iverson à plateia na quinta-feira à noite, segundo a rede CNN.

Oito acrobatas caíram de uma altura em torno de 12 metros, ferindo ainda uma nona que se encontrava no solo e chocando os cerca de 3,9 mil espectadores no Cento Dunkin Donuts, no domingo, na cidade de Providence.

O estado atual das acrobatas feridas não estava imediatamente disponível.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um vídeo do ato mostra as mulheres caindo em silêncio. As luzes foram reduzidas logo após a queda. As causas do acidente continuam sob investigação.

O circo estava marcado para se apresentar em Hartford de quinta a domingo, informou a Feld em comunicado esta semana.

(Reportagem de Eric M. Johnson, em Seattle)