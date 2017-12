Circuito das Águas vive desafio da estiagem

Em Águas de Lindoia, a prefeitura decretou estado de emergência. A Represa do Cavalinho Branco, atração turística e responsável pelo abastecimento de 70% da cidade, secou. A cidade adotou racionamento: a água chega às torneiras no máximo das 18 horas à meia-noite. Quem desperdiça pode pagar multa de R$ 247,85.

A corrida às fontes naturais aumentou tanto que a administração do balneário municipal fechou duas das três bicas externas usadas pela população. Moradores fazem fila na fonte que resta. Na quinta-feira, o cobrador Humberto Soares de Oliveira encheu quatro galões. "A fonte é nosso último recurso, mas a vazão está mais fraca." As fontes internas do balneário, indicadas para moléstias dos rins e fígado, também estão com vazão menor do que a normal.

Nos 42 hotéis e pousadas, os hóspedes são avisados da crise já no check-in. "Muitos clientes vêm de cidades com problemas de abastecimento e entendem", diz Benjamin Fragale Júnior, diretor de dois hotéis.

Muitos estabelecimentos adotaram o reúso da água da lavanderia. "Estamos todos nos reeducando", disse Miguel Silveira, dono de hotel. O movimento na cidade caiu. "A lotação para este período está abaixo do esperado", disse o recepcionista Vitor Honorato. O comerciante Marco Aurélio Lambert, dono de pizzaria, estimou queda do movimento em 30%.

Aperto. Em Monte Alegre do Sul, o balneário municipal suspendeu as duchas escocesas e os banhos de imersão, considerados terapêuticos - a água contém ferro e zinco. O abastecimento da população está ameaçado. Quem for flagrado lavando carros ou calçadas pode pagar multa de R$ 500.

As fontes de Amparo operam com 20% da capacidade. Fiscais do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) limitam a captação a 20 litros por pessoa. Em razão da alta demanda, a prefeitura ampliou até a meia-noite o horário de funcionamento da Fonte Bocaina, a mais requisitada, que fechava às 18 horas.

Três das dez fontes públicas de Serra Negra - Italianos, São Carlos e Menino Jesus de Praga - estão sem água e as piscinas públicas estão fechadas. Em Socorro, as cinco principais fontes de água estão com vazão reduzida, mas o que mais afeta o turismo é o baixo nível do Rio do Peixe. A prática do boiacross foi suspensa. O fluxo de turistas caiu 30%.

