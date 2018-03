Circulação de trens da CPTM será alterada A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) implantará esquema especial de circulação nas linhas 8 (Júlio Prestes/Itapevi) e 9 (Osasco/Grajaú) para serviços de manutenção na via férrea. A operação será realizada nesta sexta-feira (4), sábado (5) e domingo (6). Linha 8-Diamante - Nesta linha, a manutenção ocorre no domingo, das 8h30 às 18h30. Entre as estações Jardim Belval e Jandira, a circulação será feita por via única. Em Barueri, os trens com destino a Júlio Prestes circulam pela via auxiliar, com embarques e desembarques apenas na plataforma 3. O intervalo passa de 15 para 20 minutos. Linha 9-esmeralda - As obras de manutenção na via permanente, entre Granja Julieta e Santo Amaro, que durarão três dias, começam na sexta-feira (4), a partir das 22h. No sábado (5) e no domingo (6), durante todo o horário comercial, a linha operará com 16 minutos de intervalo.