Circulação de trens da Linha 9 é interrompida em SP

Na estação Pinheiros (linha 9), os passageiros desceram das plataformas e caminharam sobre trilhos.

Segundo a SPTrans, a pedido da CPTM o Paese (Plano de Apoio entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência) foi acionado para atender os passageiros entre as estações Hebraica/Rebouças e Villa Lobos/Jaguaré da linha 9 Esmeralda com 40 ônibus do Consórcio Sudoeste (viações Transpass e Gato Preto).

A partir de 7h40, a linha voltou a circular por uma via única entre as estações, com maior intervalo entre os trens e maior tempo de parada.