Circulação de trens no Rio tem 3º dia de problemas

Segundo a concessionária, a passagem em nível "se encontra em perfeito funcionamento e corresponde às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com comunicação luminosa e sonora. Os sinais são ativados automaticamente com margem de segurança suficiente para que o trem siga viagem sem riscos de acidentes".

De acordo com o Código Nacional de Trânsito, o motorista que desrespeita a sinalização da linha férrea comete infração gravíssima, com multa de 180 UFIRs e perda de sete pontos na carteira.

A SuperVia informou que está negociando com o governo do Estado do Rio a implantação do projeto "Segurança da Via", a fim de realizar a segregação total da linha férrea. O objetivo é acabar com todas as atuais passagens em nível com a construção de muros, passarelas para pedestres e viadutos.

Incidentes

Ontem, um trem que seguia de Queimados (Baixada Fluminense) para Central do Brasil precisou frear emergencialmente quando saía da Estação Engenho de Dentro (zona norte do Rio), por volta das 8h30m. De acordo com a SuperVia, o maquinista "fez os procedimentos para restabelecer o trem e nesse tempo alguns passageiros desembarcaram de forma irregular na via mesmo após serem avisados por meio do sistema de áudio da composição".

Um dia antes, por volta das 8h da última terça-feira, 03, um trem que seguia de Santa Cruz (zona oeste do Rio) para a Central do Brasil apresentou problema na estação Engenho de Dentro. A composição parou com três vagões fora da plataforma. Passageiros precisaram descer e andar pelos trilhos de volta à plataforma. Por conta do episódio, 35 estações dos ramais Deodoro e Santa Cruz foram fechadas.

Pouco mais de uma hora depois, e sem qualquer informação sobre o motivo do atraso, passageiros atearam fogo a um trem que estava parado na estação Quintino (duas estações antes de Engenho de Dentro), aguardando a liberação da via férrea para seguir viagem.