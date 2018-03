Circulação volta ao normal na linha 3 do metrô de SP Os trens do Metrô voltaram a circular normalmente na linha 3 - Vermelha (Corinthians-Itaquera/Palmeiras-Barra Funda) na noite de hoje, após a presença de um idoso nos trilhos da estação Bresser-Mooca, o que provocou o fechamento desta e da estação Barra Funda. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros, ele foi levado para a Santa Casa com ferimentos graves nas pernas. Não há informações sobre o seu estado de saúde. Por conta do acidente, a estação Bresser-Mooca ficou fechada das 17h40 às 18h20. No período, os trens tiveram de usar apenas uma via para percorrer a linha e o intervalo entre trens chegou a cinco minutos. Como não recebia trens, a Barra Funda também não pôde receber passageiros até as 18h20, quando houve a abertura de duas catracas. Em nota, o Metrô afirmou que o sistema foi normalizado às 18h40, com o intervalo dos trens sendo reduzido para os 101 segundos habituais.