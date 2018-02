Cirurgia extrai rim pelo umbigo do paciente; assista

Usando uma técnica pioneira, médicos britânicos retiraram o rim de uma paciente através de um corte minúsculo em seu umbigo.

A equipe do East Surrey Hospital, em Redhill, na Inglaterra, disse que foi a primeira na Europa a usar a técnica para operar o rim e a vesícula.

Quatro pacientes foram submetidos à cirurgia nos últimos 14 meses.

O urologista Abhay Rane extraiu o primeiro rim em março de 2008 usando instrumentos especiais operados através do corte minúsculo.

A paciente inglesa Susan White, de 30 anos, que foi submetida à operação, disse: "Eu me recuperei muito rápido".

"Quando criança, tive meu rim operado e fiquei com uma cicatriz grande".

"Estou satisfeita, este procedimento não deixou sinal nenhum. Faz uma grande diferença para a minha auto-confiança".

Através de um minúsculo corte dentro do umbigo, os médicos inserem na barriga do paciente um porto de acesso onde são acoplados uma câmera e outros instrumentos.

A barriga é inflada com dióxido de carbono para criar espaço para manobras.

No caso da remoção do rim, o órgão é desconectado dos vasos e tecidos que o cercam, assim como de outros órgãos. Depois, é embrulhado em um saco plástico e retirado através do umbigo.

O corte desaparece após alguns meses e a maioria dos pacientes retorna à atividade normal dentro de alguns dias.

O cirurgião Rane disse que desenvolveu o método com seus colegas para limitar o impacto da operação e reduzir cicatrizes.

O tempo de recuperação do paciente é reduzido a dias ao invés de semanas, acrescentou o médico.

