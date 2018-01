Cisco aumenta investimentos em redes sociais A Cisco Systems anunciou nesta segunda-feira que adquiriu o software e a equipe de trabalho da empresa de tecnologia de redes sociais Utah Street Networks. Foi o segundo investimento da companhia no crescente setor de conteúdo gerado pelos próprios usuários. A Utah Street opera o site Tribe.net e é especializada em softwares para criar e manter comunidades online. Ela tem sete funcionários sediados em São Francisco. Redes sociais online como o MySpace, da NewsCorp, que permite ao usuário postar fotos, vídeos e blogs, explodiram em popularidade nos últimos dois anos. As empresas agora tentam adaptar a tecnologia aos clientes. O software da Utah Street Networks será integrado ao Cisco Media Solutions Group. Os funcionários da Utah ingressarão na Cisco para continuar trabalhando no desenvolvimento de software. A aquisição não inclui o site Tribe.net. Outros termos do acordo não foram divulgados. O anúncio veio um mês após a Cisco ter revelado a compra do software de criação de redes sociais Five Across, por um valor não revelado. As aquisições fazem parte da estratégia da Cisco de comprar pequenas companhias tecnológicas, que atuam em nichos, para diversificar o tradicional foco da empresa em equipamentos de telecomunicações, roteadores e aparelhos que direcionam o tráfego da internet.