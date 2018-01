Cisco compra empresa de software por US$ 2,9 bilhões

A Cisco Systems concordou nesta terça-feira, 13, em comprar a Starent Networks, fabricante de softwares e plataformas para redes sem fio de operadoras de telefonia móvel, por US$ 2,9 bilhões, no mais recente acordo dentro do movimento de consolidação da indústria. A Cisco pagará US$ 35 por ação da Starent, o que representa um prêmio de cerca de 20% sobre o preço de fechamento dos papéis da Starent nesta última segunda-feira.

A Cisco espera que o acordo seja concluído no primeiro semestre de 2010.

A aquisição deve impulsionar a capacidade da Cisco de ajudar as operadoras a gerenciar os dados que passam entre as redes sem fio, disse Ned Hooper, diretor de estratégia da Cisco. A quantidade de dados que viaja nessas redes deve duplicar a cada ano até 2013, à medida que as pessoas cada vez mais acessam a Internet por meio de seus aparelhos móveis, afirmou a empresa.

O acordo segue a aquisição da Tandberg ASA por US$ 3 bilhões pela Cisco no começo do mês. Na indústria, Dell, Xerox e Adobe Systems fizeram aquisições de bilhões de dólares nas últimas semanas.

Conforme a economia melhora, "compradores e vendedores estão sentindo que é confortável se juntar", disse Hooper, em entrevista. As informações são da Dow Jones.