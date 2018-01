Cisco comprará IronPort, de segurança, por US$ 830 mi A Cisco Systems, fabricante norte-americana de equipamentos para redes, anunciou na quinta-feira que irá comprar a produtora de software de segurança para serviços de mensagem instantânea e e-mail IronPort Systems por US$ 830 milhões, a fim de explorar a crescente demanda por produtos antivírus e de combate a spam. A aquisição é o mais recente passo da Cisco para crescer por meio da integração de nichos tecnológicos que complementam sua base de produtos como roteadores e comutadores que direcionam o tráfego na Internet. Richard Palmer, vice-presidente sênior do grupo de tecnologia de segurança da Cisco, disse que a aquisição ajudaria a empresa a oferecer aos seus clientes corporativos uma gama mais abrangente de produtos. A IronPort é conhecida por seus sistemas de filtragem, que bloqueiam spam com base no histórico do remetente. Bloquear o spam pode ajudar uma empresa a economizar banda e poupar seus funcionários do trabalho de vasculhar as mensagens de e-mail não solicitadas. "A IronPort tem uma reputação de filtrar mensagens com base na reputação das pessoas que estão enviando os e-mails ou gerando o tráfego de Internet", disse Palmer à Reuters. "Podemos usar essa informação, na Cisco, para os roteadores, comutadores e firewalls, no momento de filtrar tráfego", disse. Troca de ações A Cisco informou que o pagamento seria feito por uma combinação de ações e dinheiro, e que a transação deve ser concluída em seu terceiro trimestre fiscal. Trata-se da terceira maior aquisição na história do grupo. A IronPort deve se tornar uma divisão da Cisco, mas Porter informou que ela manterá certa independência, com o presidente-executivo Scott Weiss mantendo o comando e a sede permanecendo em San Bruno, Califórnia. A maior parte dos 408 funcionários da IronPort manterá seus postos, acrescentou ele. Weiss, que se reportará a Palmer, disse que a IronPort estava considerando uma oferta pública inicial, mas decidiu que um acordo com a Cisco daria à empresa acesso a uma gama maior de clientes. O foco atual da IronPort em termos de clientes está em grandes empresas de mídia, tecnologia e serviços financeiros.