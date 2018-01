Cisco cria solução de comunicação para pequenas empresas A fabricante de equipamentos de redes Cisco lançou um novo sistema de comunicações direcionado especificamente a pequenas e médias empresas, depois de anos de foco da companhia em grandes clientes. Chamado de Smart Business Communications System, o produto inclui software que permite telefonia IP (que usa o protocolo Internet) e mensagens instantâneas. O sistema também suporta conexão de rede sem fio e tem recursos de proteção via firewall. A Cisco informou que o produto é projetado para empresas com menos de 250 funcionários, um mercado que é considerado como uma das áreas de mais forte crescimento do setor de tecnologia, e estará disponível a partir de junho a preços a partir de US$ 699 por usuário. Sistemas similares vendidos a grandes empresas são geralmente mais complexos e mais caros. O lançamento acontece em um momento em que a Cisco se esforça para ampliar sua linha de produtos e base de clientes para manter-se em crescimento. A companhia prevê faturamento de cerca de US$ 35 bilhões este ano. Foco Mais conhecida por vendas de roteadores e outros equipamentos de rede para grandes empresas e companhias de telecomunicações, a Cisco tentou nos últimos anos vender uma ampla gama de produtos para diferentes tipos de clientes, incluindo usuários finais. O faturamento gerado por negócios com pequenas e médias empresas foi o de mais rápido crescimento na companhia em 2006, com 20% de expansão na comparação anual, disse Peter Alexander, vice-presidente de marketing para pequenas e médias empresas da Cisco. "As grandes empresas têm sido as maiores consumidoras de novas tecnologias. Isso está mudando agora conforme as pequenas e médias empresas representam uma porção maior dos gastos em tecnologia da informação", disse o executivo.