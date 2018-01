Cisco e IBM vão fundir operações de suporte técnico A Cisco Systems e a IBM anunciaram nesta segunda-feira que combinarão serviços de suporte técnico em clientes comuns, ressaltando os laços cada vez mais próximos da fabricante de equipamentos de rede e da gigante dos serviços de informática. Os clientes de ambas as empresas em 46 países terão centros comuns de suporte que responderão a pedidos de manutenção tanto de produtos da Cisco quanto da IBM. As empresas já têm um acordo semelhante para os Estados Unidos. "Os clientes não precisarão escolher entre ir à IBM ou à Cisco para terem suporte técnico", disse Robert Kritzer, vice-presidente de serviços globais da IBM. A Cisco expandiu nos últimos anos sua atuação de foco em roteadores e switches para uma ampla gama de equipamentos e software e tem ampliado a aliança que tem com a IBM. Uma área de colaboração tem sido fazer com que seus produtos, que vão desde software a equipamento de redes e outros tipos de hardware, trabalhem melhor juntos. A Cisco informou na semana passada que está trabalhando com a IBM para desenvolver o sistema Unified Communications, um pacote de software e equipamentos que conectam computadores, telefones de escritório e celulares. A Cisco tem ampliado sua parceria com a Microsoft para desenvolver o Unified Communications, apesar da crescente rivalidade entre as duas empresas em áreas como segurança de Internet e telefonia pela Web (VoIP).