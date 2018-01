Cisco e Microsoft preparam-se para batalha da telefonia IP A Cisco Systems e a Microsoft muitas vezes se descrevem como parceiras, mas parecem cada vez mais rivais, à medida que competem para criar pacotes de serviços de telefonia, e-mail e outras formas de comunicação unificada. Embora ambas as empresas sejam líderes em seus respectivos campos, equipamentos de redes e software, Cisco e Microsoft cada qual anunciaram, esta semana, aquisições significativas que demonstram que estão se preparando para uma batalha. A Cisco anunciou na quinta-feira a aquisição da WebEx Communications, uma empresa especializada em sistemas de videoconferência, por US$ 2,9 bilhões. Um dia depois, a Microsoft anunciava que vai comprar a Tellme Networks, uma empresa de capital fechado especializada em tecnologia de reconhecimento de voz. As duas aquisições servirão para reforçar as linhas de produtos das rivais no campo da chamada "comunicação unificada", ou seja, sistemas que integram telefones fixos e celulares, telefonia via internet, e-mail, serviços de mensagens instantâneas e conferências via Web. Esses sistemas permitem, por exemplo, que usuários vejam em uma tela de computador o local em que um colega do trabalho está. Com isso, eles podem clicar sobre um número de telefone para fazer uma ligação, ou transferir chamada de um celular para um telefone fixo no meio de uma conversa. "Não tenho dúvida de que veremos mais aquisições e mais parcerias, à medida que as duas empresas tentam ganhar vantagem uma sobre a outra no campo das comunicações unificadas", disse Jan Dawson, vice-presidente de práticas empresariais na Ovum, uma consultoria e grupo de pesquisa tecnológica norte-americana. Disputa A rivalidade se tornou aparente depois que a Microsoft e a Nortel Networks, uma fabricante de equipamentos para redes, anunciaram ampla aliança para as comunicações unificadas, no ano passado. Elas devem começar a vender mais produtos juntas, a partir de 2008. A Cisco, enquanto isso, vem expandindo sua aliança com a IBM, para produzir sistemas para a mesma finalidade. Alguns analistas disseram que a Microsoft têm vantagem sobre a Cisco pois software evolui mais rapidamente que redes. Apesar disso, o analista do Goldman Sachs Brantley Thompson, afirma que não está muito preocupado com uma possível ameaça da Microsoft à Cisco pois esta última tem uma ampla cadeia de canais de distribuição e ampla experiência com tecnologia, que inclui sistemas sem fio e segurança da Web. "Muito da colaboração precisa bastante de redes e eu creio que eles terão capacidade de integrar várias coisas em suas redes", disse ele. Os executivos da Microsoft e da Cisco, porém, minimizam a rivalidade, enfatizando o relacionamento das empresas como parceiras. "Eu acredito que Microsoft e Cisco são muito complementares", disse o vice-presidente de desenvolvimento da Cisco, Charles Giancarlo. Já Kim Akers, gerente geral do grupo de comunicações unificadas da Microsoft, afirma que os clientes têm necessidade das duas empresas trabalharem juntas. "Obviamente há espaços onde nós competimos e outras onde somos parceiras", disse ela.