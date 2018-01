Cisco Systems concorda em comprar Tandberg por US$ 3 bi

A Cisco Systems concordou em comprar a norueguesa Tandberg por cerca de US$ 3 bilhões, ampliando sua entrada nas chamadas tecnologias de colaboração, que ajudam as pessoas a trabalharem juntas a partir de diferentes localidades. Às 11h23 desta quinta-feira, 1, as ações da Cisco caíam 1,02%, para US$ 23,30.

O acordo é uma oferta em dinheiro que a Cisco disse representar um prêmio de 11% sobre o preço de fechamento da Tandberg nesta última quarta-feira e de 25,2% sobre o preço médio das ações da empresa norueguesa nos últimos três meses. A companhia norte-americana afirmou que vai lançar a oferta, recomendada unanimemente pelo conselho da Tandberg.

"É um acordo muito inteligente por um bom preço", afirmou Jeff Donlon, diretor administrativo da Manning & Napier, que possui ações da Cisco. Observadores do setor consideraram o prêmio baixo, dada a importância estratégica da Tandberg.

Recentemente a Cisco assumiu 30 novos negócios que ela afirma irão gerar, cada um, US$ 1 bilhão em receita. Um dos negócios que a empresa acredita ser mais promissores é o de "telepresença" - sistemas de videoconferência que usam televisores de alta definição para criar um efeito parecido com o real. A Tandberg, que obteve receita de US$ 809 milhões em 2008, produz uma série de produtos para videoconferência, incluindo sistemas que concorrem com os da Cisco e softwares usados em computadores.

A aquisição "expande instantaneamente nossa carteira de produtos de vídeo de alta definição para ir do computador para a sala de reunião", afirmou Ned Hooper, diretor de estratégia da Cisco. O executivo afirmou que a compra da Tandberg não apenas ajuda a Cisco a ampliar suas ofertas para "telepresença" como também para tecnologias de colaboração mais gerais, que ele estima ser um mercado que gera US$ 34 bilhões em receita por ano.

A oferta da Cisco ainda pode ser superada por uma proposta concorrente. A Cisco espera fechar o acordo no primeiro semestre de 2010. As informações são da Dow Jones.