Cisco vê economia global forte mas algum solavanco nos EUA O presidente-executivo da Cisco Systems, John Chambers, disse nesta quarta-feira que a economia global está no mais forte ritmo que já viu, mesmo admitindo alguns solavancos nos Estados Unidos nos próximos trimestres. "É a economia global mais forte que já vi em minha carreira", disse Chambers em entrevista à rede de televisão CNBC. O executivo mencionou a Ásia, mercados emergentes e a Europa, com crescimento superior a 15 por cento em 23 dos 30 principais países para os negócios da Cisco. Perguntado sobre a economia dos EUA, Chambers disse esperar alguns solavancos nos próximos trimestres. "Eu vejo o próximo trimestre ou dois um pouco tumultuados, mas as perspectivas no longo prazo para os nossos clientes são muito sólidas", afirmou. "Nosso planejamento é para um período de três a cinco anos." (Por Sinead Carew)