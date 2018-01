Citigroup afirma que Microsoft pode elevar oferta pelo Yahoo

O Citigroup afirmou nesta terça-feira que a Microsoft pode elevar a oferta de US$ 31 por ação do Yahoo e aumentou a recomendação aos papéis da empresa de "manter" para "comprar". Veja também: A fusão entre Microsoft e Yahoo O Citigroup também elevou sua meta de preço dos papéis do Yahoo de US$ 31 para US$ 34, dizendo acreditar que a Microsoft continua comprometida com a oferta e que ela é "capaz e está propensa" a aumentar a oferta para concluir a transação. "Apesar de continuarmos descrentes na hipótese de que surjam outros interessados, acreditamos que o Yahoo esteja agressivamente em busca de alternativas estratégicas", disse o analista Mark Mahaney em um relatório para clientes. Uma possibilidade em estudo é uma fusão com a Time Warmer, onde esta possa contribuir com seus ativos na área de conteúdo online em troca de uma participação no capital do Yahoo, disse o analista. "Acreditamos que essa possibilidade pode estimular a Microsoft a elevar a oferta", afirmou. O Citigroup disse que continua a ver um acordo Microsoft-Yahoo como a melhor opção para a companhia de internet.