Citigroup e BofA Merrill recomendam compra de ações do eBay O Citigroup e a BofA Merrill Lynch deram a recomendação de "compra" para as ações do eBay, mencionando o fim dos riscos regulatórios depois que o Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, decidiu que serviços como os oferecidos pela divisão de pagamentos online da companhia, a PayPal, não seriam regulamentados como redes de pagamentos.