Citrix lança aplicativo de acesso remoto para mercado SMB Já existem várias ferramentas que permitem a um usuário acessar à distância dados e aplicações que estão no PC do escritório. A Citrix, que atua nesse mercado, sabe disso e, para diferenciar sua oferta, aposta em recursos de segurança para conquistar novos clientes. É esse o mote do lançamento, no Brasil, do Citrix Access Essentials 1.5, apresentado na feira Cebit, em Hannover (Alemanha) e a nova aposta da companhia para o mercado de empresas de pequeno e médio porte (SMB). A versão estende novas funcionalidades para que companhias possam acessar remotamente aplicações de faturamento, programação, gerenciamento de relacionamentos com o cliente (CRM) e outras ferramentas corporativas. "Queremos trabalhar clientes de pequeno e médio porte, que tenham entre 5 e 75 acessos. Além disso, nossa oferta inclui, em cada assento do produto, uma licença do Terminal Server da Microsoft, permitindo ao cliente adquirir um pacote completo", explica Jair Longo, gerente geral da Citrix Brasil. O Access Essentials está baseado na plataforma Microsoft Windows Server 2003 para oferecer um ponto de acesso central, com segurança. No mercado brasileiro, o Citrix Access Essentials tem preço sugerido de U$ 1.619,00 para pacotes de 5 usuários, já incluídas as licenças de Terminal Server.