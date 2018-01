Claro abre janeiro com vendas maiores que início de 2008 O presidente da Claro no Brasil, João Cox, informou nesta sexta-feira que as vendas da companhia no país em janeiro foram melhores que as do mesmo mês de 2008. A operadora também não sentiu até o momento aumento na inadimplência, afirmou o executivo. "É cedo para saber se isso é uma situação só da Claro ou de todo o mercado", disse Cox sobre as vendas da empresa no mês passado. Ele lembrou que janeiro é um mês tradicionalmente mais fraco que dezembro. A segunda maior operadora de telefonia celular do Brasil também informou não esperar queda na receita ao longo deste ano. "Ao contrário, acho que vai crescer", disse Cox a jornalistas. Ele não informou números precisos. (Por Taís Fuoco)