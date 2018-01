Claro anuncia BlackBerry para usuário final A Claro inicia a venda no varejo brasileiro do BlackBerry, que combina as funções de organizador digital pessoal, telefone celular e receptor de e-mail móvel. Com o dispositivo, que opera na rede GSM da operadora, o usuário pode sincronizar e-mails, acessar e atualizar os contatos, compromissos e tarefas. O portátil também consegue ler (sem editar) documentos do Office, mas pode fazer isso tipo de coisa por meio de aplicativos adicionais que podem ser comprados pela Web. O portátil ainda traz um navegador que pode acessar páginas na internet, embora tenha algumas limitações: por não suportar frames, acaba sendo incompatível com sites de serviços de acesso a dados, embora a exibição de sites de notícias aconteça sem problemas. ?Cerca de 30% da base de clientes pós-pago da Claro tem interesse em adquirir um smartphone e ter acesso a e-mail no seu celular?, diz Marco Quatorze, diretor de serviço de valor agregado da Claro. Até então, o comunicador só estava disponível para clientes empresariais por meio de acordos corporativos. A oferta para clientes finais chegará pelo pacote BlackBerry Pessoal, voltado para profissionais liberais e de pequenas e médias empresas. Com esse pacote de serviços, é possível cadastrar até dez contas de e-mail pessoal, com sincronização e compatibilidade com os principais provedores de e-mail do Brasil, além de acessar à internet de forma ilimitada. De acordo com o plano de voz adotado, a operadora oferece o aparelho BlackBerry 7290 a partir de R$ 699, enquanto o pacote de serviços sai por R$ 75 mensais. No Brasil, o BlackBerry também está disponível por meio da operadora TIM.