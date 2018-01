Claro começa a venda do smartphone QTek 9100 A Claro passará a ter mais um smartphone à venda em sua rede com o lançamento do QTek 9100, aparelho que é fruto de uma parceria entre a operadora, a Microsoft e a distribuidora HTC (High Tech Computing). O QTek 9100 é um aparelho que usa o sistema operacional Windows Mobile 5.0, e, assim como acontece com o Treo 650 e o Blackberry, permitirá o acesso a e-mail móvel e à internet e traz ainda teclado completo deslizável no próprio aparelho. Além disso, o equipamento traz suporte a outras aplicações como vídeos e músicas em MP4, fora a compatibilidade com documentos do pacote Office, graças a versões adaptadas de leitores de texto, apresentações e planilhas no Qtek. Segundo a Claro, o aparelho estará disponível para usuários finais e em pacotes corporativos. O preço sugerido, que pode variar conforme os pacotes de serviços contratados, é de R$ 1199. Com memória de 128MB, o QTek 9100 traz câmera integrada 1,3 Megapixel, capaz de tirar fotos e gravar vídeos, suporte à tecnologia Bluetooth e recurso viva-voz.