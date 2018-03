Claro divulga nota sobre interrupção de serviço no Rio Os telefones celulares da Claro, que ficaram pelo menos quatro horas fora do ar hoje em algumas regiões do Rio, já voltaram a operar normalmente. Segundo nota distribuída pela empresa, "a Claro informa que a instabilidade da rede identificada em alguns bairros do Rio de Janeiro, entre 11h30 e 15h30, atingiu basicamente os serviços de voz e já foi solucionada. A operadora pede desculpas pelo transtorno". Outra pane da Claro no Rio havia sido registrada em abril deste ano, quando a operadora atribuiu o problema nas redes GSM e TDMA em alguns pontos do Rio de Janeiro e Espírito Santo a uma falha de um fornecedor de infra-estrutura.