Claro e EverMobile fortalecem parceria em Mobile Banking A operadora Claro e a desenvolvedora brasileira EverMobile anunciaram que estão estreitando sua parceria para oferecer soluções móveis para o mercado financeiro. A EverMobile é uma divisão da desenvolvedora EverSystems, conhecida pela criação de soluções para o setor bancário brasileiro. No caso, as soluções de Mobile Banking propostas pela parceria serã baseadas na tecnologia J2ME. As duas empresas apostam na conveniência da mobilidade para os serviços financeiros, não somente como uma tendência, mas como uma realidade que se tornará absoluta em pouco tempo e oferecem todas as condições necessárias para a rápido posicionamento das instituições financeiras neste segmento. A solução de Mobile Banking em J2ME permite a realização de todas as operações bancárias (consulta a saldos, extratos, pagamentos, transferências, etc.) e oferece diferenciais significativos em relação à outras tecnologias, principalmente em relação a segurança, performance e usabilidade. Ao disponibilizar uma oferta unificada, EverMobile e Claro querem permitir às instituições financeiras lançarem rapidamente seus serviços pelo celular. As duas empresas anunciaram que um grande banco deve lançar o primeiro sistema de Mobile Banking em J2ME ainda em janeiro e que há ainda três outros projetos em andamento.