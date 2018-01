Claro e Oi ganham mercado em junho, Vivo e TIM perdem

As operadoras móveis Claro e Oi conquistaram mercado em junho, mês marcado pela ativação de 2,6 milhões de linhas celulares no País, segundo maior volume do ano até agora. Segundo dados consolidados divulgados nesta quinta-feira, 17, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Claro, que ocupa a terceira colocação no ranking nacional, viu sua fatia de mercado avançar de 24,75% para 24,87% em junho em relação a maio. Já a Oi, que tenta comprar o grupo Brasil Telecom, registrou avanço de sua unidade móvel de 15,09% para 15,25% de participação no mês passado. Enquanto isso, a líder de mercado Vivo sofreu uma queda, passando de 30,45% para 30,36%, mesmo nível de abril. Em maio, mês da importante data do Dia das Mães para o varejo, a Vivo havia interrompido um processo de perda de participação de mercado que já durava desde o começo do ano, ao elevar sua fatia no setor a 30,45%. A TIM, por sua vez, recuou de 25,6% em maio para 25,4% em junho, mantendo a segunda colocação. Segundo a Anatel, o Brasil em junho tinha uma planta de celulares de 133,17 milhões de linhas, aumento de 66% sobre junho de 2007. O volume de linhas adicionado à base nacional em junho foi o maior para o mês dos últimos 10 anos.