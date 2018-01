Claro lança Blackberry para usuário final em julho A Claro lançará até 15 de julho para o mercado de pessoa física o Blackberry, aparelho que une celular e e-mail móvel num único terminal. A informação é do diretor de serviço de valor agregado da Claro, Marco Quatorze. A operadora lançou oficialmente essa semana o Blackberry para o mercado corporativo. Antes da Claro, o aparelho era ofertado apenas pela TIM no mercado brasileiro. Segundo o executivo, o preço do serviço e do aparelho para o mercado varejista ainda não está definido. "Será um preço agressivo", afirmou diretor, em coletiva para detalhar o lançamento do aparelho. De acordo com ele, o aparelho será oferecido para o mercado corporativo, inicialmente, em regime de comodato, ou seja:a empresa recebe o aparelho e paga R$ 250 por unidade, com direito a acesso ilimitado de dados; ao serviço do Blackberry; e mais 300 minutos de voz, também grátis. Ele explica que, para o mercado corporativo, há um custo para instalação do software do Blackberry no servidor da empresa - que permitirá ao usuário acesso à sua caixa de entrada de e-mails em seu computador do trabalho, por meio do Blackberry. De acordo com o executivo, para um pacote de 20 licenças do software do Blackberry para computador da empresa, a companhia desembolsará R$ 13,4 mil. Para um pacote com cinco licenças, o custo é de R$ 5 mil. "Mas até setembro, esse pacote de cinco licenças será grátis", informou o executivo. Ele informou que o usuário varejista do Blackberry não arcará com esses custos. "O usuário final terá que arcar com o custo do aparelho e o preço do serviço que utilizar", disse, preferindo não adiantar valores do aparelho para o mercado varejista. Os modelos que serão lançados para o mercado corporativo são os Blackberry 7290; 7100g; e 8700. "Outro aspecto interessante nesse aparelho é que, em caso de roubo, o cliente tem apenas de comunicar ocorrido à operadora para ele ´apagar´ todos os dados que estão no Blackberry, como agenda, etc", acrescentou o executivo.