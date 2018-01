Claro lança promoção para Blackberry corporativo Para promover o uso do Blackberry por empresas em sua rede, a Claro lançou um pacote promocional para empresas, com desconto para o servidor de mensagens. A versão limitada, que tem suporte para até 5 usuários, pode ser adquirida por qualquer cliente até o final de setembro. O cliente deixa de pagar R$ 5.000,00 pela compra do servidor e limita o custo de implementação ao serviço de instalação, cujo valor varia de acordo com a região que ele se encontra. A outra opção de servidor, disponível na promoção, é a versão mais completa, que já possui 20 licenças para uso e tem capacidade ilimitada de novos usuários. Ou seja, o cliente pode adquirir junto a Claro novas licenças para oferecer o serviço para mais funcionários. A Claro está disponibilizando o servidor gratuitamente para os 12 primeiros clientes (sendo 6 compatíveis com o MS Exchange e 6 compatíveis com o Lotus Notes) que contratarem o serviço para, no mínimo 20 usuários. Neste caso, o cliente também deverá pagar somente o serviço de instalação, mas a economia é de R$13.400,00. A empresa não é a única a fornecer o Blackberry em pacotes corporativos no Brasil, já que a operadora TIM também comercializa o aparelho que lê e-mails na rua em sua rede. Pacotes A oferta de Blackberry da Claro inclui pacotes diferenciados (com utilização ilimitada de dados e plano de voz, por exemplo) e possibilita a utilização para todos os cargos dentro das empresas, garantindo aos profissionais agilidade nas tomadas de decisão e melhora dos processo internos, resultando em um ganho em produtividade, flexibilidade e tempo.