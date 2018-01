Claro lança serviço de comunicação imediata por celular A telefonia celular em redes GSM/GPRS permite algo similar a um serviço de rádio, em que se aperta um botão para fazer a comunicação de um aparelho para outro. Chamado POC, ou Push to Talk, a modalidade ganhou agora uma oferta nova para o varejo por intermédio da operadora Claro. O chamado Claro POC, antes disponível apenas em contratos corporativos, agora chega também para o usuário final permitindo conferências de até seis pessoas simultaneamente. A modalidade de serviço também pode ser utilizada por famílias que queiram diminuir os seus custos com comunicações. O serviço só era vendido em planos empresarias, com o nome ?Claro Direto?. A conexão de voz do Claro POC é feita usando tecnologias de voz sobre IP, similares às usadas em conferências entre Pcs pela internet, mas que usam redes móveis de dados no sistema GPRS - General Packet Radio Service - ou EDGE - Enhanced Data Rates for Global Evolution. Além de permitir a comunicação, os aparelhos compatíveis mantém todas funções usuais de um celular. Funcionamento Com o Claro POC é mais simples e direto falar com outra pessoa. Para fazer uma chamada, basta o usuário pressionar o botão POC, selecionar a pessoa na lista de contatos ou o grupo, pressionar o botão novamente e começar a falar. Nas chamadas em grupo, é possível criar uma conferência de até seis pessoas. O serviço oferece lista de presença que mostra todas as pessoas da lista de contatos que estão disponíveis naquele momento. O cliente que tiver o Claro POC poderá utilizá-lo em todas as regiões do Brasil cobertas pela operadora, com a grande vantagem de que as tarifas interurbanas têm o mesmo valor que as locais. O serviço será comercializado por meio de dois planos: ?Claro POC Pacote? - com pagamento mensal de R$ 49,00, uso ilimitado para ligações individuais e R$ 0,25 para ligações em grupo (por participante) - e ?Claro POC Avulso? - sem taxa mensal e preço de R$ 0,25 o minuto, tanto para ligações individuais, como em grupo (por participante). Inicialmente, apenas os aparelhos V235 e V557 da Motorola serão compatíveis com o serviço. O primeiro custará a partir de R$ 499,00, no Plano Estilo 100, e o segundo, a partir de R$ 799,00, no mesmo plano. Outros aparelhos serão lançados ao longo do ano.