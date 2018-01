Claro lança serviço de download de músicas A Claro anunciou nesta semana que vai começar a disponibilizar músicas inteiras para download por meio de sua rede celular. O chamado ?Claro Player?, por enquanto restrito ao celular W810i da Sony Ericsson, permitirá aos usuários baixar músicas inteiras no portal Claro Idéias. A operadora e a Sony Ericsson também anunciaram uma promoção conjunta, que disponibilizará cinco músicas da gravadora EMI para download quase gratuito: o usuário só pagará pelo tráfego de dados. Segundo a Claro, a empresa está trabalhando para oferecer mais músicas e estender o serviço a outros aparelhos. Compactação As músicas gratuitas do serviço ´Claro Player´ incluem os hits ´Você Não Soube me Amar´, da banda Blitz; ´De Perto´, dos Paralamas do Sucesso; ´Calling All Angels´, de Lenny Kravitz; ´Lights And Sounds´, da banda Yellowcard; e Dare, da banda Gorillaz. As músicas do ´Claro Player´ utilizarão o formato AAC+, que é mais compacto que uma música no formato MP3. Segundo a Claro, os arquivos devem ter menos de 1 MB, com média de 850 Kb por arquivo, o que resultará em tarifas de download de cerca de R$ 5,00 por canção.