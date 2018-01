Claro oferece plano para celular por R$ 1 A Claro lançou uma promoção que oferece aparelhos com um plano de assinatura específico por apenas R$ 1,00. Além do desconto no terminal, a operadora também oferece a possibilidade de tarifa a R$ 0,10 por minuto para clientes pós-pagos. No total, são mais de 10 modelos de aparelhos a R$ 1, inclusive com câmera e MP3. Até 19 de abril, usuários que habilitarem uma nova linha nos planos Claro ou trocarem de aparelho poderão cadastrar um número da operadora e de mesmo DDD para realizar ligações locais, na mesma área de registro, com tarifa de R$ 0,10 o minuto, durante seis meses.