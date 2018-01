Claro oferece serviço de impressão de fotos A Claro fechou uma parceria com o site Imprimir, pela qual seus usuários poderão ter um serviço de impressão de fotos feitas a partir de celulares. Tudo o que o usuário precisa fazer é enviar, pelo celular, uma mensagem multimídia com a imagem a ser impressa para o endereço clarofoto@imprimir.com.br. O procedimento pode ser feito para uma ou mais imagens. Em seguida, o cliente recebe um Torpedo com um login e uma senha e um link para acessar o site do Imprimir. Então, é só digitar estas informações e o usuário é direcionado para a página do serviço onde pode escolher o tamanho da foto, as formas de entrega e pagamento. Para fotos de celular, o preço unitário da impressão em tamanho 10x15 é de R$ 0,88 (sem considerar preço de entrega). Por cada mensagem multimídia enviada, o usuário paga para R$ 0,60.