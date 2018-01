Claro promove hits MP3 pelo MSN Messenger A Claro está promovendo a loja de toques truetones, trechos de música em MP3 para uso em telefones celulares com uma campanha de marketing pelo software de mensagens instantâneas MSN Messenger. A campanha usa as abas laterais do programa (que servem para promover vídeos, serviços e lojas virtuais) e dará aos usuários uma amostra dos toques disponíveis na loja. Os conteúdos estão disponíveis para downloads no portal Claro Idéias. Ao todo, serão 30 trechos de músicas disponíveis com atualização constante. Os clientes vão poder ouvir trinta segundos de canções variadas, como Abalou, de Ivete Sangalo; Beautiful Day, do U2; Ela Só Pensa em Beijar, de MC Leozinho; Ciúme, do Ultraje a Rigor; Pescador de Ilusões, de O Rappa; Sorry, da Madonna; Losing My Religion, do R.E.M; entre outros. A Claro não divulgou quando investiu na campanha. A empresa usa o Messenger para divulgar games e promoções. Segundo fontes do mercado, campanhas isoladas pelo MSN podem custar cerca de R$ 60 mil, mas anunciantes que promovem campanhas continuadas conseguem grandes descontos nestes valores.