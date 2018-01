Claro quer pagar usuários que mandam vídeos pelo celular

A operadora Claro vai remunerar clientes que enviarem vídeos captados pelos celulares e afirmou que já começa a pagar os primeiros autores de vídeos da segunda fase do projeto Claro Vídeo Maker. Lançada no início de junho, esta etapa remunera em dinheiro o cliente da operadora por cada download de seu vídeo. Entre os usuários está a paulistana Camila Pinheiro Lima, de 18 anos, primeira colocada no ranking de downloads do Claro Vídeo Maker, com o valor de R$ 98,70, até momento. Camila cadastrou quatro vídeos, todos produzidos durante um acampamento, em Itapevi, interior de São Paulo. Há imagens de garotos da turma brincando na piscina, uma coreografia inusitada e outras aventuras registradas por ela. O mineiro Sérgio Paulo de Souza, 25 anos, da cidade de Pouso Alegre, também comemora o sucesso de sua produção. Sérgio conta que a idéia do vídeo surgiu como uma brincadeira na faculdade. "Depois, navegando pelo site da Claro, conheci o projeto e resolvi enviá-lo. Não imaginava que haveria tantos downloads", comenta. O vídeo "Serginho" já rendeu R$ 53,50 ao estudante de psicologia, que começa a cogitar uma nova carreira. Além de ganhar dinheiro com os vídeos publicados, a Claro ainda tem uma categoria especial, onde os autores indicados concorrem a uma viagem para Londres, para conhecer a sede da MTV inglesa. No projeto Claro Vídeo Maker o cliente é quem produz o conteúdo. Ele pode enviar vídeos inéditos pelo celular por meio de mensagem multimídia (MMS) para o número 123 ou pelo hotsite Vídeo Maker, no site Claro Idéias. Os conteúdos cadastrados ficam disponíveis para download no Portal Claro Idéias em até 48 horas, distribuídos pelas categorias mais legais, mais baixados, selecionados, comédia, crianças, animais, entre outras. Quanto mais downloads, mais créditos em dinheiro o autor pode acumular. Sobre os downloads Todo cliente Claro que tenha aparelhos celulares compatíveis com download de vídeo poderá baixar os conteúdos disponíveis, pelo preço de R$ 1,10 (cada vídeo). Os clientes cadastrados e com vídeos disponíveis no Portal Claro Idéias acumulam R$ 0,10 por cada download de seus vídeos e, ao acumular R$ 20 de crédito, podem pedir o resgate do valor acumulado, que é realizado por intermédio de depósito em conta corrente.