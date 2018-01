Claro também oferecerá Blackberry no Brasil A operadora TIM não terá mais a exclusividade do Blackberry, equipamento que mescla as funções de telefone celular e acesso móvel a e-mail: a concorrente Claro, que também opera uma rede GSM, passará a fornecer o produto no mercado brasileiro. A companhia informa hoje a clientes e parceiros a estratégia de venda do produto, com a presença de executivos da empresa canadense Research in Motion, criadora do aparelho. A expectativa é de que o produto, que permite acesso a e-mails por meio das redes celulares, seja oferecido inicialmente para empresas, já que o acordo que será anunciado nesta noite deve contar com a presença do diretor de serviços de software da IBM, Carlos Stanis, sinalizando que a empresa assuma os serviços de instalação de aplicativos e suporte ligados ao produto. Servidores A Claro começou a falar sobre também trazer o Blackberry para o mercado brasileiro já no final do ano passado, quando prometia um anúncio do produto para o primeiro trimestre deste ano. A empresa só deve divulgar amanhã os detalhes para a imprensa de sua estratégia com o Blackberry, embora a presença da IBM como possível integradora já indique que a operadora seguirá os mesmos passos dados pela TIM com o aparelho. Quando lançado no Brasil, em 2005, o Blackberry era voltado ao público corporativo, o que exigia que as empresas interessadas em adotá-lo investissem na compra de servidores que fariam a sincronização de contas de e-mail com o dispositivo móvel. Foi só no mês passado que a TIM tornou possível a usuários finais adquirir o aparelho, de forma que a operadora assumia as tarefas de replicar as mensagens de e-mail recebidas pelo usuário para o dispositivo móvel. A Claro ainda não divulgou detalhes sobre quais aparelhos irá oferecer ao usuário brasileiro e nem quais serão os seus planos de serviço.