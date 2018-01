Claro tem novo serviço de conferência por telefone Clientes da operadora Claro, na modalidade pós-pago, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, têm até o final de junho para experimentar o serviço Claro Express, que possibilita reunir até 30 pessoas em uma mesma conferência por telefone. Por enquanto, só Rio de Janeiro e São Paulo contam com serviços ativos. A idéia é que esse tipo de ligação facilite reuniões remotas com grande número de pessoas, sejam elas usuários finais ou clientes de planos corporativos. Funcionamento O custo para utilização do Sala Express é o de uma ligação normal para celular. Para as regiões fora do Rio de Janeiro ou São Paulo, é acrescido o valor do interurbano. O usuário deve ligar para a Sala Express pelos telefones (11) 9111-0058, de São Paulo, ou (21) 9222-1021, do Rio de Janeiro, e selecionar a opção ?criar uma Sala Express?. Na seqüência, ele informa o número da sala a ser gerada, que deve ter oito dígitos e pode ser, por exemplo, o número de celular do usuário. Para fazer uma reunião, os demais usuários devem telefonar para o número do Sala Express onde a sala de reunião foi criada e, na opção ?participar de uma reunião?, digitar o número da sala criada.