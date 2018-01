Claro vai lançar IPhone no Brasil

A mexicana América Móvel, dona da Claro, anunciou nesta quarta-feira, 7, um acordo com a Apple para lançar o iPhone na América Latina, incluindo o Brasil, ainda este ano. O telefone celular não é comercializado oficialmente no País, apesar de ser vendido até em lojas da Rua Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. As duas empresas não divulgaram a data de lançamento ou o preço no Brasil. "Estamos muito animados em lançar o iPhone na América Latina ainda este ano", disse Jennifer Bowcock, porta-voz da Apple, por telefone, sem acrescentar mais detalhes sobre o anúncio. Para o analista Júlio Puschel, da consultoria The Yankee , o aparelho pode oferecer uma vantagem competitiva grande no Brasil. "Principalmente se vier com um custo mais acessível do que pelas vias não-oficiais", acrescentou Puschel. Um iPhone com memória de 8 gigabytes pode custar R$ 1,7 mil no Brasil, ainda sem distribuição oficial. Nos Estados Unidos, sai por US$ 300 (R$ 510). Havia especulação de que a Telefónica, que tem metade da Vivo, traria o iPhone para o País. No Reino Unido, o aparelho foi lançado pela O2, que pertence à operadora espanhola. A América Móvil, do bilionário mexicano Carlos Slim Helú, tem 159 milhões de clientes na América Latina, o que faz dela a maior operadora da região. A Telefónica está em segundo lugar, com 102 milhões. "O Brasil deve ser um dos primeiros países da América Latina a receber o iPhone, por causa do ambiente competitivo que existe aqui", disse o analista da Yankee Group. "A Telefónica está nas duas maiores operadoras, com a possibilidade até de fusão entre elas, e a Claro tem que estar preparada para este cenário." Além de 50% da Vivo, a Telefónica possui uma participação no controle da Telecom Italia, dona da TIM. A Vivo é a maior operadora celular do País, com 38,3 milhões de clientes, seguida da TIM (32,5 milhões) e da Claro (31,1 milhões). O iPhone teve um grande impacto no mercado mundial de telefonia móvel, pela facilidade que trouxe para o uso de serviços avançados, como a navegação na internet. Recursos como a tela multitoque foram copiados por outros fabricantes. Somente no primeiro semestre, foram vendidos 1,7 milhão de iPhones no mundo.