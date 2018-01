Clássico de tiros online volta melhorado

Preconceito. Essa foi uma das razões pelas quais o excepcional Unreal Tournament não fez o sucesso merecido no Brasil. Desde que surgiu, em 1999, a série influenciou diretamente qualquer jogo de tiro em rede que se preze, mas os jogadores do game rival Counter-Strike, muito popular por estas bandas, não deram chance. Outro obstáculo, esse mais compreensível, foi a exigência de uma boa placa de vídeo para rodá-lo. Na época Counter-Strike imperava soberano – ia bem até em micros mais modestos, enquanto Unreal Tournament oferecia um visual estupendo que PCs despreparados não eram capazes de exibir. Esses dois fatores explicam a baixa popularidade de Unreal Tournament entre os gamers brasileiros, que agora têm uma nova oportunidade para conhecer um jogo imbatível. O novo Unreal Tournament 3, que sai tanto para PlayStation 3 quanto para PC, reúne todos os avanços de jogabilidade que fizeram a fama da franquia. É uma das experiências mais equilibradas, divertidas e variadas que se pode ter em um game desse tipo. O maior problema de jogar games de tiro em primeira pessoa em rede é o abismo que separa os novatos dos "viciados". O jogador inexperiente em geral é destroçado antes mesmo de disparar alguns tirinhos. Isso acontece porque as arenas onde os tiroteios acontecem não são bem desenhadas e costumam ter pontos cegos, nos quais os mais escolados ficam à espreita até aparecer um desavisado, que é alvejado sem dó. Gamers chamam essa prática de "acampar" ou, em um anglicismo feio, "camperar". UT3 (Unreal Tournament 3) não dá margem para essas espertezas. Claro que existem pontos de emboscada. Mas, se o jogador escondido atirar, ele pode ser facilmente localizado pelos outros. Um tiro de rifle de precisão deixa um rastro luminoso no ar, e o atirador que não mirar bem terá sua posição denunciada, seja pelo traçado da bala (que no game é uma rajada concentrada de energia) ou pelo som do disparo. Se o alvo estiver no meio de um grupo, todos descarregarão suas armas no atirador espertinho. Não é muito crível, mas o objetivo de Unreal não é realismo, e sim diversão extrema para todos. EM PÉ DE IGUALDADE Um novato pode ter sorte e abater um oponente experiente, exatamente como em uma guerra real. Em muitos outros jogos em rede é quase impossível um novato desafiar um veterano. Essa igualdade de condições transforma o UT3 em uma verdadeira terapia em grupo. Basta distribuir os novatos igualmente entre os times e todos os jogadores terão momentos de puro deleite bélico virtual. Mesmo o arsenal variado do jogo é equilibrado para proporcionar diversão total. Não existe uma arma devastadora, daquelas que desequilibram o combate. Armas mais leves liberam uma quantidade impressionante de tiros enquanto outras, com poder de fogo concentrado, exigem contenção pois demoram para recarregar. São vários os modos de jogo, que vão muito além do trivial mata-mata. A melhor surpresa é a modalidade Warfare, que consiste na conquista de pontos-chave dos extensos cenários para tomar a base inimiga. Os veículos dão um tempero todo especial ao game. Jipes futuristas, tanques de guerra, encouraçados terrestres (que transportam vários jogadores ao mesmo tempo) e naves velozes abrem infinitas possibilidades de combate nos campos de guerra. Um acréscimo bem-vindo ao jogo é o novo visual dos veículos. Um deles parece um inseto cibernético, bastante veloz e com considerável poder de fogo. O som também é espetacular. Ligado a um sistema de áudio 5.1 canais, UT3 passa uma incrível sensação de realidade: tiros e rajadas ressoam ao longe enquanto se ouvem claramente os passos e até mesmo a respiração ofegante de um oponente que passa correndo por perto. E o melhor: ao fazer algo extraordinário o jogador é brindado com algum comentário mordaz. Muito divertido. Os gráficos são a jóia final da coroa de UT3, que usa a mesma tecnologia gráfica de Gears of War e Bioshock. O resultado é um visual de cair o queixo, seguramente o melhor já visto até hoje em jogos de tiro em primeira pessoa desse tipo. Os cenários são gigantescos, a iluminação é impecável e os personagens do jogo têm um visual estilizado bastante característico. No game tudo é muito caprichado, com efeitos de partículas impressionantes. UT3 será uma das atrações da Campus Party (veja mais nas páginas 2 e 3). A Synergex, distribuidora do game no Brasil, levará o jogo em primeira mão para que os participantes do evento o experimentem mesmo antes do lançamento oficial, previsto para o final do mês. UT3 é recomendado para maiores de 18 anos. FICHA TÉCNICA Unreal Tournament 3 PLATAFORMA| PC/ PS3 DISTRIBUIDORA |Synergex WEB |www.unrealtournament3.com DETALHESViolento game de tiro para maiores de 18 anos