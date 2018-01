Clássico do MSX volta no pique da Olimpíada Um verdadeiro clássico da década de 1980, International Track & Field, um game de esportes da japonesa Konami que surgiu nos computadores MSX, de 8 bits em 1983, volta em uma versão bastante divertida, bem a tempo de pegar carona no hype da Olimpíada. O esquema do jogo, que também é conhecido pelo nome japonês de Hyper Sports, é bem old school: o jogador precisava apertar botões furiosamente para que o personagem na tela avançasse nas provas. No Nintendo DS, essa manipulação furiosa de botões foi substituída pelo uso da tela sensível ao toque. Sinceramente, riscar vigorosamente a telinha do portátil é no mínimo temeroso, pois um simples grão de poeira, na velocidade com que se joga, é suficiente para fazer um doloroso arranhão. Há a opção de se jogar com os botões, mas a diversão não é a mesma. Além de velocidade, o jogo exige perícia, especialmente nas provas de tiro. São 24 modalidades esportivas presentes em New International Track & Field: 100 metros rasos, 110 metros com barreiras, salto em distância, vários tipos de arremessos, como dardo e martelo, nado livre, barra simples, ciclismo, trampolim, remo, tiro e arco-e-flecha. No game, vários personagens clássicos da Konami estão disponíveis para o jogador. O interessante é que esses personagens, depois de desbloqueados de acordo com o progresso do jogador nas modalidades de carreira – as provas propriamente ditas – ganham desafios específicos, no modo Challenge. Essa variedade garante uma boa dose de longevidade ao jogo, pois uma vez que se quebram os recordes do game, existe pouco apelo para se jogar novamente. O game, para todas as idades, custa R$ 130.