Clássico paulista e 'gatilho' para racionamento foram destaques no fim de semana

O escândalo da operação Lava Jato da Polícia Federal esteve entre os assuntos de maior interesse entre os leitores do portal do Estadão no fim de semana. Além da afirmação do ex-presidente Lula de que 'existe uma ação para Dilma não concluir mandato', também estiveram entre as preferidas dos leitores uma reportagem sobre o 'tarifaço' do governo, a queda da popularidade de Dilma, Alkcmin e Haddad e a previsão de recessão feita pelo economista José Roberto Mendonça de Barros. Outros temas foram a vitória de 1 a 0 do Corinthians contra o Palmeiras e a separação da atriz Paolla Oliveira.

