CLÁSSICOS IMPROVÁVEIS JOGO DA TROCA ONDE - tinyurl.com/936krf O QUE - Quando o apresentador diz ‘Troca’, os atores devem mudar a última fala. Com Oscar Filho CONTO DE FADAS IMPROVÁVEL ONDE - tinyurl.com/contodefadas O QUE - A plateia sugere um título de conto de fadas, e os atores encenam, sempre rimando as falas. SÓ PERGUNTAS ONDE - tinyurl.com/soperguntas O QUE - Só é permitido fazer perguntas em cena. Perde quem errar. Com Cristiane Wersom