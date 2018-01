Classificação livre

A IFA 2012, feira de tecnologia na Alemanha que terminou na semana passada, mostrou que, para 2013, a ideia é que não haja nem a necessidade de classificar um aparelho. Eles reúnem as melhores características de todas as categorias, isto é, hardware e software rápidos, leveza, touchscreen eficiente, boa resolução e portabilidade.

Na feira, que está em sua 52ª edição, Sony, Samsung, Dell e Asus foram as empresas que se destacaram. Entre seus lançamentos estavam All-in-One (computadores de mesa em que todos componentes ficam no monitor) com touchscreen e Windows 8, notebooks que viram tablets e muitos, muitos smartphones.

Campanha. Os pontos de ônibus e estações de metrô de Berlim não escaparam do entusiasmo da Samsung para lançar seu Galaxy Note II. O aparelho, que é um smartphone quase do tamanho de um tablet, chama a atenção por sua tela de 5,5 polegadas, um pouco maior do que a da primeira versão, de alta definição e tecnologia Amoled. Além de leve, o Galaxy Note II é rápido. Equipado com uma canetinha stylus, ele foi exibido como uma ferramenta de criação. Durante a IFA, um cartunista fazia caricatura dos visitantes da feira no aparelho.

Apesar de não ter inovado muito no Note II - há pouca diferença do primeiro modelo -, a Samsung apresentou um outro produto que, este sim, traz algo de novo. A Galaxy Camera é uma câmera fotográfica que roda Android, com todos os benefícios que isso traz, e tem conectividade 3G e Wi-Fi. Foursquare, Twitter, Facebook e Instagram estão todos à mão, em uma tela sensível ao toque de 4,8 polegadas.

É só tirar a foto, editar no próprio aparelho - que possui modos criativos para todos os gostos - e subir a imagem na hora. O zoom óptico de 21 vezes é outra característica que pode indicar uma nova tendência. Afinal, não faz sentido ter uma câmera compacta sem conexão à internet.

Windows 8. Os notebooks dobráveis que mais chamaram atenção foram os da Sony. Com uma tela de dar inveja a qualquer produto com iOS, ele já roda o Windows 8, assim como outros notebooks da feira.

O Vaio Duo 11, um dos principais da nova linha, tem componentes que impressionam. O processador Core i7 rouba a cena. E seu teclado dobrável transforma o notebook em um tablet em segundos.

Não à toa, Asus e Toshiba também mostraram modelos híbridos. E os PCs All-in-One também vão atrás da tradição do design da Apple. A vantagem é o Windows 8 e a tela touchscreen.

Skype na TV. Na IFA, as TVs ficaram mais finas, com melhor resolução e ganharam integração com os outros aparelhos. Sony, Toshiba, Philips e Samsung lançaram modelos com câmera e Skype. A SmarTV da Samsung tem até uma rede social para seguir amigos e compartilhar fotos com eles, mesmo usando outros aparelhos Samsung.

Além disso, a fabricante coreana anunciou na feira uma parceria com o Google para expandir seu conteúdo via Google TV. A ideia é alavancar tanto o serviço de conteúdo sob demanda da Samsung quanto o do Google, já que nenhuma das duas plataformas deslanchou.

