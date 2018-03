Cláudia Leitte canta em clima de despedida em Salvador A vocalista do Babado Novo, Cláudia Leitte, em clima de despedida da banda, que deixa após o carnaval, reinou na penúltima noite de desfile de trios do Circuito Dodô (Barra-Ondina). Cláudia, que teve como convidados no trio as Bandas NX Zero e Natiruts e a apresentadora Eliana - todos cantaram com ela -, causou furor quando o bloco, o Papa, passou na frente do Camarote do Reino, da banda Asa de Águia. Com um guindaste improvisado, Cláudia deixou o trio e passou a comandar a festa de uma passarela montada dentro do camarote, levando os foliões ao delírio. No espaço, a vocalista do Babado puxou Quebraê, do Asa, eleita a música do carnaval 2007, e Exttravasa, mais recente sucesso da banda.