Claudia Leitte, do Babado Novo, lança clipe no Second Life

A vocalista da banda de axé Babado Novo, Claudia Leitte, esteve no mundo virtual do Second Life (SL) na noite desta sexta-feira, dia 20, para lançar o clipe da música Doce Paixão. O vídeo tem imagens gravadas dentro do metaverso, iniciativa inédita entre artistas brasileiros. Veja entrevista abaixo. O bate-papo com a cantora na Ilha Mosaico durou cerca de uma hora. O avatar, muito semelhante à aparência real, foi controlado pela própria Claudia Leitte. Fãs faziam declarações de amor e perguntas sobre agenda de shows. Seguranças virtuais criados pela Kaizen Games, empresa que distribui o Second Life no Brasil, não saíram de perto da vocalista. Entre as respostas a residentes que comparavam a semelhança física do avatar com o corpo original, Claudia emendou: "Quero ficar com pernas mais musculosas aqui no SL". O clipe foi produzido em parceria com a Kaizen. A parte virtual levou um mês e meio para ser finalizada. "No total, produzimos mais de 30 minutos de cenas", diz o diretor de produção da empresa, Marcelo Carvalho. Cada cena tinha um ensaio anterior e, para chegar à versão final, algumas delas foram gravadas mais de 20 vezes. O cenário são as ilhas Copacabana e Mosaico. Veja a entrevista que a cantora deu ao estadao.com.br: Você já usava o Second Life antes da idéia do clipe? Claudia Leitte - Já usava, sim. Ainda não temos shows agendados no metaverso, mas adoraria fazer um. É mais difícil gravar um clipe virtual? Claudia Leitte - É uma mistura, por isso foi mais fácil. Filmamos a parte real no Rio de Janeiro e a parte do SL em São Paulo. Ainda pensamos em fazer coisas novas no próximo DVD. Para você, o Second Life é modismo ou o futuro da internet? Claudia Leitte - Eu acho que é algo novo e extraordinário. Facilita a comunicação e abre a mente das pessoas. A era do CD chegou ao fim? Vocês pensam em vender música apenas pela Web? Claudia Leitte - Não sei como será daqui para frente, mas sou a favor de comercializar a música na internet. Não tenho Orkut, mas mantenho o blogdaclaudinha.com.br.